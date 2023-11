“Al momento ho deciso di riposarmi e godermi la famiglia ma poi si sa, nel percorso possono succedere tante cose”. Parlava così Antonio Conte qualche settimana fa quando il suo nome sembrava molto vicino alla panchina del Napoli. L’ex ct azzurro però ha declinato l’invito del presidente De Laurentiis che poi ha virato sul vecchio amico Mazzarri. Inevitabilmente però il suo nome tornerà di moda nel prossimo giugno quando molte panchine, tra Serie A e campionati straniere, potrebbero cambiare proprietà. Secondo gli esperti Sisal, al momento, c’è un testa a testa, modello anni 80, tra Juventus e Roma per accaparrarsi Antonio Conte: al momento le due eterne rivali sono favorite e appaiate in quota a 4,00. Le due avventure sarebbero molto diverse per il tecnico salentino: da una parte l’amore di una vita, i bianconeri; dall’altra la possibilità di vincere in una piazza caldissima come quella giallorossa. Il Napoli però, non ha perso le speranze e ci riproverà sicuramente la prossima estate quando, tra l’altro, scadrà il contratto di Mazzarri. De Laurentiis continua a corteggiare l’ex tecnico, tra le altre, di Chelsea e Tottenham e sogna di iniziare con lui un nuovo ciclo: ipotesi realizzabile che si gioca a 7,50. Ma Conte è ancora molto apprezzato anche in Premier tanto che il Manchester United potrebbe salutare con un anno di anticipo Erik ten Hag e affidarsi a lui: Antonio nuovo idolo dell’Old Trafford pagherebbe 9 volte la posta. Le altre pretendenti sono tutte assestate in doppia cifra: a cominciare dal Milan, dato a 12, mentre si sale a 16 per un ritorno all’Inter senza dimenticare la Spagna dove il Real Madrid, a 33, è avanti al Barcellona, offerto a 66. Ma attenzione perché l’ex capitano della Juventus potrebbe anche sorprendere tutti e rimanere fermo un altro anno: una suggestione data a 6,00.