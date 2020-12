Antonio Conte potrebbe decidere di risparmiare Barella in vista della sfida contro il Bologna, a prescindere dalle indicazioni che arriveranno dai medici per il centrocampista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“È stata una preparazione strana per tutti. Ma per l’Inter di più: 36 giorni dall’ultimo atto di Europa League alla prima di A, 17 dalla finale di Colonia al raduno di Appiano. Inevitabile pagarlo. E poi il virus: uno scotto più unico che raro incrociando numero di casi (10, compreso Hakimi) e gare complessive saltate (28). Dopo la prima sosta (6 assenti) la formazione la faceva il virus. Tanto da vivere il momento attuale come una boccata di ossigeno, anche se non più tardi di martedì si parlava ancora di scelte a centrocampo forzate dalle assenze. Ma è tornato possibile un minimo di turnover per dare fiato ai più usati: con il Sassuolo Lukaku è partito in panchina, col Torino era toccato a Lautaro e potrebbe succedere ancora col Bologna in vista dello Shakhtar. Il fastidio al polpaccio di Barella contro il Gladbach non preoccupa: ieri defaticante per tutti, si aspetta che l’allenamento di oggi scongiuri il peggio. Ma dopo 14 partite giocate su 14, 12 dall’inizio, è verosimile che domenica non parta comunque titolare, approfittando del rientro di Vidal, per averlo fresco in Champions. Un lusso”.