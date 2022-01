Dopo la vittoria contro il Watford di Claudio Ranieri, l'allenatore del Tottenhamha parlato in tv facendo il punto sul mercato degli Spurs: "Quando mi hanno scelto mi è stato detto che ci saremmo incontrati per parlare di nuovi acquisti, ora che ho un'idea chiara sulla squadra è arrivato il momento di farlo. Le parole di Lukaku ( QUI le frasi dell'attaccante belga, su Conte e non solo, ndr)? Provo un grande affetto per lui, ma è un giocatore del Chelsea".