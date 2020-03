. Anno dopo anno, la frase che rimane del triennio di Antonioallenatore della Juve, è sempre questa. Soprattutto ora che il nemico numero uno è proprio lui.quando con Maxin panchina al suo posto e una squadra del tutto simile la Juve sfiorava laa Berlino. E ancora dopo altri cinque scudetti, dopo un'altra finale di Champions, dopo l'acquisto (tra gli altri) di Cristiano– Si è discusso a lungo del mancato acquisto di Juan, anche perché autentico flop nella Roma., fondamentale per proseguire nel progetto del 3-5-2 ad assetto variabile e trazione anteriore di Conte.Una comunicazione che unita alle voci sempre più insistenti della cessione di Arturo(poi congelata e rimandata di una stagione), avevano spinto Conte a dire basta., guardacaso capace di arrivare a Cuadrado proprio un anno dopo in prestito con diritto di riscatto non fissato e lasciato scadere, prima di giungere nel 2016 a un nuovo accordo colnonostante le resistenze del suo nuovo allenatore. Chi? Antonioma la volontà del colombiano che a Londra proprio non era riuscito a trovare la sua dimensione fece la differenza. E questa sera sarà ancora lì, avversario di Conte, a interpretare il ruolo di equilibratore fondamentale tra attacco e centrocampo nell'ultimo 4-3-3 varato da Maurizio Sarri. Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100 euro, forse sarebbe bastato un piccolo sforzo e la storia sarebbe cambiata già nel 2014, o forse sarebbe bastata un po' di pazienza in più da parte di Conte.