Intervenuto a Capri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato: "Occorre rispettare le regole varate dal governo, smettiamola con polemiche e dibattiti. La formula vincente è quella della collaborazione. Non ci ha fatto piacere adottare misure restrittive, ma dobbiamo rispettarle. C'è un record di tamponi, ma la situazione non può non preoccuparci o non spingerci a rispettare tutte le regole".



SUL LOCKDOWN A NATALE - "Non faccio previsioni, dipenderà molto da come sarà il comportamento della comunità nazionale. In questa partita vinciamo o perdiamo tutti. Affronteremo la nuova ondata con grande senso di responsabilità, smettiamola di fare polemiche o discorsi astratti. C'è bisogno di essere concreti, dobbiamo arrestare questa curva. ​Per le Regioni abbiamo predisposto la possibilità di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità, per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della Salute".