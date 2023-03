Inter, Juve, Milan e Roma stanno nuovamente pensando a lui e a un suo ritorno in Italia, ma per Antonio Conte, fresco di esonero con il Tottenham, rimane una possibilità, un'opzione che lo potrebbe portare lontano da un ritorno in Serie A. Si tratta del PSG, che a fine stagione potrebbe liberarsi di Galtier e avviare un nuovo progetto sportivo con un budget spendibile sul mercato che farebbe felice l'allenatore salentino. Lo riporta il CorSera.