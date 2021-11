Appena arrivato al Tottenham, Antonio Conte ha già acceso i riflettori sulla Serie A per cercare rinforzi. Occhi puntati su qualche suo ex giocatore dell'Inter ma anche sul Torino, dove ci sono tre osservati speciali da tempo dall'allenatore italiano: secondo Tuttosport infatti Conte vorrebbe portare in Premier League il classe 2000 Singo che l'aveva colpito già ai tempi dell'Inter e ha continuato a seguirlo anche in questi primi mesi della nuova stagione.



Oltre all'esterno ivoriano, all'allenatore piace anche Bremer, sul quale c'è proprio l'Inter oltre a Liverpool e i due Manchester. Lì davanti, in caso di cessione di Harry Kane, Conte avrebbe messo nel mirino il Gallo Belotti per il quale già l'anno scorso Fabio Paratici aveva pensato di fare un tentativo. Nomi, idee e valutazioni del nuovo Tottenham firmato Antonio Conte.