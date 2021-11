Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa parla della visita (avvenuta ieri) di Alessandro Del Piero al centro sportivo della squadra londinese: "Alessandro è venuto a farci visita al centro in cui ci alleniamo. Era a Londra come ospite di Sky per la sfida di Champions fra Chelsea e Juventus ed è stato bello rivederlo. Abbiamo giocato insieme e l’ho anche allenato, abbiamo vinto tanto insieme nella nostra carriera ed è stato bello ritrovarlo dopo tanto tempo. Il paragone con Kane? Stiamo parlando di due attaccanti di classe mondiale. È stato un piacere per Harry incontrarlo e lo stesso vale per Alessandro. Del Piero comunque fa il tifo per tutti i giocatori ed è stato bello per noi".