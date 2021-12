Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa in vista del Boxing Day e ha parlato del futuro di Harry Kane, in estate vicino al Manchester City: "Harry mi ha dimostrato grande disponibilità e che è totalmente coinvolto nel progetto Tottenham. Lo vedo tutti i giorni e vedo che è felice. Trascina in allenamento e in spogliatoio, sono felice per quello che vedo ogni giorno".