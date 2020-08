Un clamoroso retroscena lega nuovamente Antonio Conte alla Juventus. Lo svela Repubblica che sottolinea come, oltre a citare da tempo il club bianconero come modello (al punto da risultare eccessivo per tanti tifosi interisti) l'allenatore salentino da settimane è in contatto con dirigenti, giocatori ed ex della Juve. La speranza è quella di prendere il posto di Sarri anche se da Agnelli il veto sul su ritorno permane forte.