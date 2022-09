Antonio Conte non si nasconde e in conferenza stampa esprime liberamente il suo desiderio di vincere anche in Europa.



"Alzare un trofeo in Europa è importante per ogni allenatore, so che è difficile, specialmente in Champions League, ma hai più probabilità di vincere se alleni una squadra esperta e abituata a farlo. Due anni fa con l'Inter abbiamo perso la finale di Europa League contro il Siviglia, ma nella mia ambizione c'è la volontà di vincere in Europa. È dura, lo so, ma allo stesso tempo ho questa ambizione".