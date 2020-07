In tendenza su twitter, ma per il motivo...sbagliato. Dopo il gol del Torino segnato ieri da Belotti, che ha sfruttato una papera di Handanovic, il popolare social network è stato preso d'assalto dai tifosi dell'Inter, cheI sostenitori della Lega hanno cavalcato l'onda, ma accusando un altro Conte.Il motivo? Il recente annuncio sulla possibile estensione dello stato d’emergenza, visto come "una tattica per restare a Palazzo Chigi e non far votare gli Italiani".In pochi minuti twitter è diventato un campo di battaglia virtuale, un tutti contro tutti, interisti contro Antonio Conte, leghisti contro Giuseppe Conte, interisti contro leghisti, interisti e leghisti contro Antonio e Giuseppe Conte.