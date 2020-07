I miliardi del Recovery Fund e il suo funzionamento è il tema chiave che il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha avuto oggi con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Meseberg in Germania. "L'Italia - ha detto Merkel - è stata colpita in modo particolare dal coronavirus, gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina. La pandemia non è finita, non c'è un vaccino ma solo la possibilità di mantenere le distanze nella vita quotidiana. Avremo un'estate durante la quale tutto sarà differente. Il virus è molto presente, dobbiamo evitare una seconda ondata. Italia e Germania "sono d'accordo nella struttura di fondo del Recovery Fund". "Non conviene a nessuno lasciar correre la crisi» le ha fatto eco Conte. "Senza un’intesa ci aspettano grandi difficoltà". il premier italiano ha detto di considerare la proposta di Charles Michel (che dà maggiori poteri agli Stati rispetto alla commissione Ue sulla gestione del Recovery Fund) "un buon punto di partenza, ma ci sono criticità. Vogliamo criteri chiari di spesa, non un uso arbitrario dei fondi".