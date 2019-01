Dura contestazione da parte dei tifosi a Bologna, dopo la pesante sconfitta del Dall'Ara contro il Frosinone, passato in Emilia per 4-0: l'ennesimo ko di una stagione fino a questo momento difficilissima ha mandato su tutte le furie il pubblico felsineo, che sta manifestando il proprio disappunto fuori dallo stadio, sorvegliato dalla polizia.



VIA INZAGHI, PRONTO MIHAJLOVIC - Il poker frusinate costerà con ogni probabilità la panchina al tecnico Filippo Inzaghi: l'avventura dell'ex Milan sembra essere ormai arrivata al capolinea, anche se si attende ancora la decisione definitiva da parte della società. Il club rossoblù nei giorni scorsi aveva bloccato Sinisa Mihajlovic, offrendogli sei mesi di contratto più due ulteriori anni in caso di salvezza, come da richiesta dell'allenatore serbo per accettare il ritorno a Bologna. ALTERNATIVA DE BIASI - Se non si dovesse trovare l’accordo economico tra il Bologna e Mihajlovic, potrebbe essere percorsa con insistenza la pista che porta a De Biasi, sondato dal club prima delle feste. Inzaghi in Emilia ha le ore contate.



LE PAROLE DI SAPUTO - Il presidente del Bologna Joey Saputo è intervenuto in conferenza dopo il tonfo casalingo contro il Frosinone: "Non è una mia abitudine presentarmi così davanti ai giornalisti, ma oggi devo dire delle cose e mi devo sfogare un pochettino. So che i nostri dirigenti prendono tanti insulti, ma credo che oggi come presidente devo dire che la squadra sul campo ha fatto pietà, è stata terribile. Essere tifoso del Bologna oggi è stato per me qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Giocare in casa una partita così importante e perdere come abbiamo perso, senza carattere, per me, e mi rivolgo anche ai giocatori, è qualcosa che non mi aspettavo. Sono deluso di come abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi. Non posso accettarlo, avrò modo di parlare con i giocatori, che devono dare molto di più. Finora sono stato un presidente che non ha mai criticato, che ha fatto di tutto per mettere nelle giuste condizioni i giocatori, arrivare a domenica giocando come abbiamo giocato non lo posso accettare. Chiedo scusa ai nostrI tifosi, non è il Bologna che voglio vedere io e posso dire che cambierà. Domani prenderemo tutte le decisioni, posso solo dire che le cose cambieranno".