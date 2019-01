Non c'è Acerbi e c'è da affrontare Cristiano Ronaldo. Non il massimo della sorte per Simone Inzaghi, che sta vivendo un momento comunque particolare. Il tecnico biancoceleste ha deciso di puntare sulla difesa a 3: il dubbio, complice anchl'assenza di Luiz Felipe, è tra Wallace e Bastos. Sarà una questione di fiducia: il tecnico punta soprattutto sul primo. Ed è lo stesso che riuscì a bloccare Ronaldo nella gara d'andata...