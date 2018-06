Il primo rinforzo per il Milan della prossima stagione potrebbe arrivare... dall'infermeria. In attesa di novità sul futuro della società - e di conseguenza sul mercato in entrata -, Gattuso potrà contare su Andrea Conti nella prossima stagione. Il terzino di Lecco, arrivato dall'Atalanta la scorsa estate per circa 24 milioni più bonus, ha collezionato appena 5 presenze in maglia rossonera, prima di un doppio infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a saltare tutta la passata stagione. Un vero e proprio 'acquisto' per il tecnico rossonero, che potrà contare su di lui a partire da settembre.



RIENTRO - "Il recupero procede bene" ha dichiarato lo stesso Conti qualche giorno fa a Villa Stuart, a Roma, dove sta svolgendo la riabilitazione. Il rientro è previsto per il 16 settembre, dopo la sosta per la Nazionale, impegnata nelle prime due sfide di Nations League contro Polonia e Portogallo.



MERCATO - Con il rientro di Conti, si allontana la permanenza di Ignazio Abate. In attesa di novità dall'infermeria, il club rossonero aveva messo in stand-by il terzino classe 1986, che ora potrebbe partire. Le buone notizie sulle condizioni dell'ex Atalanta e la stagione positiva di Davide Calabria rassicurano Gattuso, che potrebbe dare l'ok per la cessione di Abate. Sulle sue tracce c'è il Wolverhampton, che ha già sondato il terreno e lo considera un'alternativa a Cancelo, sempre più vicino alla Juventus.