Il centrocampista classe 2001 dell’Empoli ha fatto vedere molte cose positive in questa stagione nella serie cadetta, mostrando un potenziale notevole, che l’ha proiettato subito nell’orbita di club importanti. Sono molte le squadre che da qualche mese stanno provando a contendersi il giovane centrocampista originario di Pontedera,– La giornata di oggi può essere stata decisiva per il futuro di Ricci, visto che la Fiorentina, oltre a continui contatti con tutte le parti, si è portata in cima alla lista delle pretendenti. Che i rapporti tra viola ed Empoli siano ottimi non è un segreto, tanto che oggi c’è stato un incontro tra Daniele Pradè e Pietro Accardi, d.s. degli azzurri. Molti i nomi sul tavolo, da Zurkowski a Ranieri, con una attenzione particolare per il centrocampista. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i– Leggermente staccate, ma sempre in corsa,. La priorità per Ricci è di trovare una squadra che gli possa permettere di giocare, e i rossoneri nel ruolo di play hanno Bennacer che difficilmente verrà fatto sedere in panchina. Situazione simile per i tedeschi, che stanno aspettando qualche uscita importante in mezzo al campo per poi tentare l’affondo per il toscano.