L’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo è Lucas Torreira dell’Arsenal. Come scrive La Nazione, la Fiorentina è in netto vantaggio sul Torino e anche sulla Roma. Detto questo l’Arsenal punta a evitare la cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi, in altre parole, stanno chiedendo alla Fiorentina di mettere sul piatto una proposta d’acquisto a titolo definitivo per l’immediato e non in prospettiva. E davanti a questa situazione, ovviamente, il club viola chiede e prende tempo.