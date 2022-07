Era arrivato in Russia meno di 8 mesi fa. Ma poiché non è esagerato dire che in questo breve lasso di tempo è cambiato il mondo, Ne danno notizia in queste ore i media russi , che registrano per il club spartachista la seconda defezione italiana nel giro di poche settimane., l'ex terzino di Verona, Fiorentina, Parma e Bologna che da allenatore ha guidato il club moscovita alla vittoria della coppa nazionale. Ma subito dopo aver concluso la stagione con questo successo, il tecnico varesino ha preferito salutare la compagnia.. E il segno più chiaro di questa sua intenzione è stato l'ingaggio del giovane allenatore spagnolo, ex tecnico della Primavera dell'Ascoli che ha concluso la scorsa stagione alla guida del Basilea.Sui motivi che hanno indotto Cattani a mollare l'incarico non esistono ancora versioni ufficiali. Probabile che qualcosa venga resa nota nelle prossime ore. Per il momento restano agli atti le dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi all'inizio della sua avventura moscovita, quando Cattani dichiarava piena gratitudine nei confronti di Walter Sabatini . L'incarico presso lo Spartak gli aveva permesso di riprendere confidenza col ruolo di direttore sportivo, che aveva perso dopo le due brevi esperienze all'inizio degli Anni Dieci con Palermo e Novara. È durata poco, ma quel poco ha portato alla vittoria di un trofeo. Vedremo se saprà rilanciarsi anche in Italia o altrove.@Pippoevai