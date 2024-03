Contro il Lecce precedenti e quote sorridono alla Roma, i bookie puntano sul gol di Lukaku

un' ora fa



Sta per iniziare il tour de force che vedrà impegnata la Roma nelle prossime settimane. Prima, però, la sfida al Via del Mare, contro un Lecce da non sottovalutare, in piena lotta salvezza e reduce dalla vittoria all'esordio di Gotti in panchina. Gli analisti vedono favorito De Rossi tra 1,83 e 1,89, mentre il successo dei salentini oscilla tra 4,20 e 4,33; il pari, risultato dello scorso anno, vale 3,50. I numeri sorridono agli ospiti: il Lecce ha vinto solo due delle 35 partite giocate contro la Roma in Serie A; inoltre, contro il Lecce i capitolini vantano una striscia di 21 gare di campionato con almeno un gol all’attivo, con una media di 2.3 reti a partita. Nonostante ciò, i bookie vedono in vantaggio l'Under a 1,80 sull'Over, in lavagna a 1,90; equilibrio, invece, tra i segni Goal e No Goal, entrambi dati a 1,85. All'andata, terminata 2-1 per la Roma grazie ad una rimonta nei minuti di recupero, Romelu Lukaku sbagliò un rigore per poi segnare la rete decisiva: la sua firma nel match in programma a Pasquetta vale 2,62, mentre si sale a 2,75 per Paulo Dybala. In lavagna a 4,20 e 4,80, invece, Nicola Krstovic e Roberto Piccoli, probabilmente entrambi in campo dal primo minuto nel nuovo sistema a due punte di Gotti.