Jordan Veretout e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista francese, arrivato nel 2017 dal Saint-Etienne, con un'esperienza in Inghilterra alle spalle, è stato messo in vendita dalla Fiorentina, la richiesta è di 25 milioni di euro. E fuori dalla porta Viola c'è la fila.



TORNA LA ROMA - Veretout piace tanto alla Roma, il futuro direttore sportivo Petrachi è un suo grande estimatore. I giallorossi sono tornati alla carica per il centrocampista francese nella giornata di ieri, con una telefonata al suo agente Giuffredi al quale è stato chiesto di attendere qualche giorno prima di approfondire il discorso con il Milan. Jordan è una priorità per la Roma che intende presentare un'offerta a Commisso all'inizio della prossima settimana.



NAPOLI IN CORSA - E il Napoli? Resta in corsa, assolutamente. Per il momento concentrato su altre operazioni, il club azzurro è l'unico ad essersi seduto concretamente per parlare di cifre. Ma non basta, perché la Roma si è rifatta sotto con la voglia di regalare un tassello di qualità a Fonseca.