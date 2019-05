Ecco i convocati di Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, per la finale di Europa League di domani sera contro il Chelsea (stadio Olimpico di Baku, ore 21). Sono 24 giocatori, di cui uno dovrà accomodarsi in tribuna: 75 minuti prima del calcio d'inizio sarà infatti diramata la lista dei 23 che saranno della partita. Sono rimasti a Londra gli infortunati Bellerin, Holding, Ramsey e Suarez, oltre a Mkhitaryan per i noti motivi politici. Rientra invece Welbeck dal grave infortunio a una caviglia che lo teneva ai box da novembre.



PORTIERI

Leno

Cech

Iliev



DIFENSORI

Koscielny

Kolasinac

Lichtsteiner

Monreal

Mustafi

Papastathopoulos

Jenkinson



CENTROCAMPISTI

Ozil

Xhaka

Elneny

Torreira

Guendouzi

Maitland-Niles

Willock



ATTACCANTI

Aubameyang

Lacazette

Welbeck

Iwobi

Nketiah

Saka

Amaechi