L'Ascoli ha reso nota la lista dei convocati per la gara casalinga contro il Foggia in programma domani. Out lo squalificato Padella e l'infortunato Ardemagni, oltre a Lanni, rientrato ieri in gruppo.



PORTIERI: Bacci, Milinkovic Savic, Scevola

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, Laverone, Quaranta, Rubin, Valentini

CENTROCAMPISTI: Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Frattesi, Iniguez, Troiano.

ATTACCANTI: Beretta, Ciciretti, Ganz, Ngombo, Ninkovic, Rosseti.