Sono 21 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Roma-Atalanta, in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Out Toloi (squalificato), Ilicic e Zapata. C'è Malinovskyi che era in dubbio.



Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Scalvini; Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Boga, Malinovskyi, Mihaila, Miranchuk, Muriel