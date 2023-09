L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha convocato 23 calciatori per la partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari, valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A.



Oltre agli infortunati Scamacca ed El Bilal Touré, escluso per scelta tecnica l'esterno sinistro olandese Mitchel Bakker (classe 2000 ex Ajax e PSG), arrivato in estate dal Bayer Leverkusen.



Ecco la lista completa:

Adopo Michel (25)

Carnesecchi Marco (29)

Cortinovis Alessandro (30)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Holm Emil (3)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Miranchuk Aleksey (59)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Palomino José (6)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Toloi Rafael (2)

Zappacosta Davide (77)

Zortea Nadir (21).