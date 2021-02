Il canale ufficiale Atalanta.it ha reso nota la lista dei convocati di mister Gian Piero Gasperini per Sampdoria-Atalanta, in programma domani alle 12.30 al Ferraris. A sorpresa, oltre al lungodegente Hans Hateboer, fuori anche il difensore Bosko Sutalo e la punta Sam Lammers. Non ce la fa nemmeno Duvan Zapata, che ha subito una contrattura alla coscia sinistra anche se senza lesioni. Mister Gasp chiama Ghislandi della Primavera, ma gli attaccanti restano soltanto due.



I 20 CONVOCATI:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Ruggeri, Ghislandi.

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Ilicic.