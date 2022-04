Sono 22 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare il Venezia. C'è Freuler che era in dubbio, mentre non sono in elenco Malinovskyi, Maehle, Toloi e Pezzella,



Ecco l’elenco ufficiale:

Boga, Cissé, Cittadini, Demiral, de Roon, Djimsiti, Freuler, Hateboer, Koopmeiners, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Musso, Oliveri, Palomino, Pasalic, Pessina, Sassi, Scalvini, Sportiello, Zapata, Zappacosta.