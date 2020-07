Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha scelto i giocatori da portare con sé domani sera al Gewiss Stadium per tentare di strappare il secondo posto ai nerazzurri milanesi. Sono ventitré in totale gli orobici scelti per gara decisiva contro l'Inter, un test per l'impegno di Champions del 12 agosto con il Psg.



Out, come paventato nelle ultime ore, Ilicic e Palomino, ci sono invece i giovani Da Riva, Guth e Colley. Ecco la lista dei convocati, fornita da Atalanta.it:



22 Raoul Bellanova

3 Mattia Caldara

21 Timothy Castagne

90 Ebrima Colley

7 Lennart Czyborra

20 Jacopo Da Riva

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

10 Alejandro Darío Gomez

8 Robin Gosens

16 Rodrigo Guth

33 Hans Hateboer

18 Ruslan Malinovskyi

9 Luis Muriel

88 Mario Pašalić

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

5 Adrien Tameze

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata