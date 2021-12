Sono 22 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare il Genoa. Out dai convocati sia Toloi che Mahele, entrambi usciti infortunati dall'ultima sfida persa contro la Roma. Per l'esterno danese si prevede un lungo stop.



IL REPORT - Non sono stati convocati Toloi per un fastidio al flessore sinistro avvertito in allenamento, e Maehle perché in seguito al trauma contusivo di sabato contro la Roma, ha rimediato una frattura della falange distale del secondo dito del piede.



L'ELENCO COMPLETO

Demiral, De Roon, Djimsiti, Freuler, Hateboer, Ilicic, Koopmeiners, Lovato, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Musso, Palomino, Pasalic, Pessina, Pezzella, Piccoli, Rossi, Scalvini, Sportiello, Zapata, Zappacosta.