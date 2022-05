Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini per la partita che oggi a San Siro vedrà l'Atalanta affrontare il Milan in una sfida importantissima a tutti i livelli per entrambe le squadre. Non ce la fanno Toloi e Pezzella, mentre Zapata che non è al meglio è comunque convocato.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel, Zapata.