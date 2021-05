Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per la sfida casalinga contro il Benevento, in programma domani alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Le streghe lotteranno per i 3 punti salvezza, mentre la Dea rincorrerà lo stesso bottino per tenersi stretta il secondo posto Champions. Torna disponibile tra i pali Pierluigi Gollini, che ha scontato la squalifica, mentre Rafael Toloi resta ai box per l'infortunio al flessore destro, ma è sulla via della guarigione.



Ecco l'elenco completo fornito da Atalanta.it:



13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

91 Duván Zapata