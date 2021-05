Il tecnico dell'Atalanta mister Gian Piero Gasperini ha l'imbarazzo della scelta: tutti i suoi uomini stanno bene e sono disponibili, lui ne porta 23 a Reggio Emilia per la sfida di domani alle 15 contro il Sassuolo. La Dea rincorre i 3 punti per difendere il secondo posto contro la banda di De Zerbi che ora sogna l'Europa, a -3 dalla Roma.



I CONVOCATI- Torna anche l'esterno sinistro Robin Gosens, fermo per squalifica contro il Bologna. Ecco la lista completa dei convocati fornita da Atalanta.it:



13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata