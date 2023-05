Sono arrivate le decisioni di Gian Piero Gasperini in casa Atalanta verso la sfida contro il Verona. I dubbi riguardavano principalmente Berat Djimsiti e Ademola Lookman: entrambi sono convocati, ma è più probabile un impiego a gara in corso che dal 1′, soprattutto per l’attaccante. Già certi i forfait degli indisponibili Boga, Zapata, Ruggeri, Soppy, Hateboer, Palomino e del baby Vorlicky.



I CONVOCATI – Bernasconi, Colombo, Demiral, De Nipoti, de Roon, Djimsiti, Ederson, Hojlund, Koopmeiners, Lookman, Maehle, Muriel, Musso, Okoli, Pasalic, Rossi, Scalvini, Sportiello, Toloi, Zappacosta.