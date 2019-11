This is our last squad of 2019! #RUSBEL #BELCYP #EURO2020 #COMEONBELGIUM

Il ct del Belgio,, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfide che vedranno i Diavoli Rossi affrontare Russia e Cipro. Non vengono risparmiati i big nonostante la qualificazione già ottenuta e in elenco figura anche l'attaccante