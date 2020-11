Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani contro lo Spezia: out Caprari, squalificato per due giornate, e Iago Falque.



Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

Difensori: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Pastina.

Centrocampisti: Schiattarella, Basit, Dabo, Viola, Tello, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita.

Attaccanti: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula.