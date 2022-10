Marko Arnautovic non ce la e resta fuori dalla lista dei convocati del Bologna per la gara di domani contro il Monza, valida per il Monday Night del 12° turno di Serie A. Questo l'elenco completo dei rossoblù:



Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.



Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.



Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Soriano.



Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.