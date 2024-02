Convocati Bologna: solo un assente, arriva Castro e cambia l'allenatore della Primavera

Giorno di vigilia in casa Bologna, che venerdì sera gioca in casa contro l'Hellas Verona nell'anticipo della 26esima giornata di campionato in Serie A. L'allenatore Thiago Motta ha convocato 25 calciatori, ancora assente il difensore Soumaoro per infortunio. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.



Oggi è arrivato in città l'attaccante argentino Santiago Castro, atteso domani in tribuna allo stadio Dall'Ara dopo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 raggiunta con la nazionale Under 23 di Javier Mascherano. Classe 2004, arriva dal Velez Sarsfield per 12 milioni di euro con un contratto fino a giugno 2028.



Intanto il Bologna cambia l'allenatore della squadra Primavera: esonerato Luca Vigiani, al suo posto in panchina arriva Paolo Magnani, già presente nell'organico del settore giovanile rossoblù.