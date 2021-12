Sono 21 i convocati di Walter Mazzarri in vista della sfida che domani vedrà il Cagliari affrontare in trasferta la Juventus. Out gli epurati Godin e Caceres, mentre ci sono sia Nandez che Keita, comunque non al meglio.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Ceter, Cragno, Dalbert, Deiola, Faragò, Grassi, Joao Pedro, Keita, Lykogiannis, Nandez, Obert, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa.