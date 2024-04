Convocati Cagliari: Ranieri perde Dossena e Viola. Torna Petagna?

un' ora fa



In vista del posticipo di lunedì sera tra Cagliari e Genoa, che concluderà la 34esima giornata del campionato di Serie A, mister Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati. Out Dossena e Viola, entrambi ai box per infortunio. C'è, però, il rientro di Petagna. Di seguito la lista:



Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.



Difensori: Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi.



Centrocampisti: Nandez, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou, Gaetano, Di Pardo.



Attaccanti: Lapadula, Oristanio, Petagna, Kingstone, Shomurodov.