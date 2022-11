Il commissario tecnico della Costa Rica, Luis Suarez, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. A guidare l'attacco ci sarà Joel Campbell, ex Arsenal ora in Messico al Leon. Mentre tra i pali la stella della squadra: Keylor Navas, portiere del PSG. La Costa Rica è nel gruppo E, insieme a Spagna, Germania e Giappone.



Portieri - Keylor Navas, Alvarado, Sequeira.



Difensori - Calvo, Vargas, Watson, Duarte, Chacon, Fuller, Martinez, Oviedo, Matarrita.



Centrocampisti - Tejeda, Borges, Salas, Wilson, Torres, Lopez, Bennette, Zamora, Hernandez, Aguilera, Ruiz.



Attaccanti - Campbell, Contreras, Venegas.