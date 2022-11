Di seguito i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Salernitana-Cremonese, gara valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 5 novembre (ore 15, Stadio Arechi). Non ci saranno Radu (trauma contusivo al piede sinistro), Chiriches (percorso riabilitativo dal trauma contusivo subito), Dessers (trauma contusivo alla coscia). Ecco l'elenco completo.



Portieri - Carnesecchi, Saro, Sarr.

Difensori - Aiwu, Ghiglione, Hendy, Lochoshvili, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez.

Centrocampisti - Acella, Ascacibar, Baez, Castagnetti, Escalante, Meité, Milanese, Pickel.

Attaccanti - Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.