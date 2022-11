Il ct dell'Ecuador, Gustavo Alfaro ha annunciato la lista dei 26 calciatori convocati al Mondiale in Qatar. Per un infortunio alla caviglia rimediato in amichevole escluso il difensore del Leon, Byron Castillo, al centro di un caso diplomatico perché nato in Colombia. In attacco presente Kevin Rodriguez, centravanti dell'Imbabura, club di seconda divisione. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernan Galindez (Aucas), Moises Ramirez (Independiente del Valle).



Difensori: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (San Paolo), Pervis Esupinan (Brighton), Angelo Preciado (Gent), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC), Felix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Antwerp).



Centrocampisti: Carlos Gruezo (Augsburg), José Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Moises Caicedo (Brighton), Angel Mena (Leon), Jeremy Sarmiento (Brighton), Jhegson Mendez (Los Angeles FC), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Romario Ibarra (Pachuca), Gonzalo Plata (Real Valladolid).



Attaccanti: Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Kevin Rodriguez (Ibabura), Enner Valencia (Fenerbahce), Michael Estrada (Cruz Azul).