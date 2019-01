Questi i convocati dell'Empoli per la sfida in programma domani contro il Genoa, ultima gara valida per il 21esimo turno di Serie A:



Portieri: Dragowski, Perucchini, Provedel.



Difensori: Antonelli, Di Lorenzo, Marcjanik, Pasqual, Pejovic, Rasmussen, Silvestre, Untersee, Veseli.



Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Krunic, Traoré, Ucan, Zajc.



Attaccanti: Bubacar, Caputo, Mchedlidze, Mraz, Rodriguez.