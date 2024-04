Convocati Fiorentina: out Nzola, le scelte di Italiano

, allenatore della Fiorentina, per la gara che vedrà i viola impegnati domani sera al Franchi contro il Sassuolo.Mbala Nzola è rientrato in gruppo nella giornata di venerdì, ma nonostante questo non risulta fra i convocati. Con i neroverdi Mandragora sarà assente per lombalgia post trauma occorso durante la partita con l'Atalanta.: Christensen, Martinelli, Terracciano.: Biraghi, Comuzzo, Dodò, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Arthur..

: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil.