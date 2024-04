Osvaldo torna a Firenze: 'Con il Viola Park la mia Fiorentina avrebbe vinto la Champions'

27 minuti fa



Dani Osvaldo torna a parlare, lo fa dopo la confessione sulle difficilissime condizioni di salute in cui si trovava fino a poco tempo fa direttamente da Firenze. L'ex attaccante di Juve, Inter e, per l'appunto, Fiorentina, era infatti presente oggi al Viola Park di Bagno a Ripoli per assistere ad una partita della Fiorentina Primavera. Osvaldo ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti presenti, queste le sue parole raccolte da firenzeviola.it.



AFFETTO - "Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi viola. Questo centro sportivo è bellissimo, è la prima volta per me al Viola Park, se ce l'avessimo avuto noi avremmo vinto la Champions League. Sono ancora molto legato a Firenze, questa città mi ha sempre trattato bene, le mie figlie vivono qui quindi sono mezzo fiorentino ed ovviamente sono legato molto alla Fiorentina"