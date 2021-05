Il tecnico dell'Under 21 francese Sylvain Ripoll ha diramato la lista con i convocati per l'Europeo di categoria:



Portieri: Dimitry Bertaud (Montpellier HSC), Alban Lafont (FC Nantes), Illan Meslier (Leeds United)



Difensori: Benoît Badiashile (AS Monaco), Colin Dagba (PSG), Wesley Fofana (Leicester), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Faitout Maouassa (Stade Rennais), Adrien Truffert (Stade Rennais), Dayot Upamecano (RB Leipzig)



Centrocampisti: Houssem Aouar (OL), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Maxence Caqueret (OL), Romain Faivre (Stade Brestois 29), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubakary Soumaré (LOSC), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)



Attaccanti: Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), Amine Gouiri (OGC Nice), Jonathan Ikoné (LOSC), Randal Kolo Muani (FC Nantes)