Ecco i convocati del Genoa per la sfida con la Roma: prima chiamata per Amiri, Frendrup, Gudmundsson e Piccoli, come annunciato da Blessin in conferenza stampa restano fuori invece Criscito e Rovella.



Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.



Difensori: Bani, Calafiori, Hefti, Maksimovic, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vasquez.



Centrocampisti: Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Melegoni, Portanova, Sturaro.



Attaccanti: Destro, Ekuban, Gudmundsson, Kallon, Piccoli, Yeboah.