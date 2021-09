Il Genoa ha diramato la lista di convocati per la sfida contro il Bologna, in programma domani all Dall'Ara alle 18.30 per l'anticipo della 5^ giornata di Serie A. Sempre fuori Ekuban, Caicedo e Sturaro, convocato Masiello. Ecco la lista completa:



Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu.



Difensori: Bani, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Masiello, Portanova, Sabelli, Vanheusden, Vasquez.



Centrocampisti: Badelj, Behrami, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure



Attaccanti: Destro, Kallon, Pandev.