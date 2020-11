Sono 23 i giocatori del Genoa convocati da Rolando Maran per Udinese-Genoa, partita in programma domani pomeriggio alla Dacia Arena (calcio d’inizio ore 18). Di seguito la lista completa: Badelj, Bani, Behrami, Biraschi, Czyborra, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Marchetti, Masiello, Melegoni, Pandev, Paleari, Parigini, Pellegrini, Perin, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Sturaro, Zajc. Indisponibili Cassata, Criscito, Zappacosta e Pjaca, resta a Genova anche Zapata, rientrato da pochi giorni dopo aver trascorso una decina di giorni in isolamento a causa della positività al Coronavirus.