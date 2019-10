Il ct della Grecia, John Van't Schip ha convocato 25 giocatori per le prossime due gare contro Italia (12 ottobre a Roma) e Bosnia (15 ottobre) valevoli per le qualificazioni a Euro 2020. Assenti alcuni big come Manolas (Napoli), Sokratis, Samaris e Torosidis. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Vasilis Barkas (Aek Atene), Odysseas Vlachodimos (Benfica), Sokratis Dioudis (Panathinaikos).

Difensori: Michalis Bakakis (Aek Atene), Dimitris Siovas (Leganes), Kostas Tsimikas (Olympiacos), Dimitris Giannoulis (Paok), Kostas Stafylidis (Hoffenheim), Pantelis Hatzidiakos (Az Alkmaar), Vasilis Lambropoulos (Deportivo La Coruna), Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Manolis Siopis (Alanyaspor), Dimistis Kourbelis (Panathinaikos), Zeca (Copenhagen), Andreas Bouchalakis (Olympiacos), Giannis Fetfatzidis (Aris), Kostas Galanopoulos (Aek Atene), Petros Mantalos (Aek Atene).

Attaccanti: Marios Vrousai (Willem II), Anastasios Bakasetas (Aek Atene), Giorgos Masouras (Olympiacos), Dimitris Limnios (Paok).